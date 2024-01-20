Житель Дона спровоцировал ДТП с погибшими под Воронежем

Фото: МВД

Житель Донского региона спровоцировал ДТП с погибшими на трассе М-4 «Дон». Авария произошла утром 19 января в Воронежской области — на 679 километре федеральной автодороги.Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, 64-летний уроженец Ростовской области на грузовике «Фредлайнер» следовал со стороны Москвы в направлении донской столицы. Он выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Приору», шофер которой поворачивал налево. Произошло столкновение. От удара легковушка превратилась в груду металла. Водитель «Приоры» и пассажир - 41-летняя женщина получили травмы не совместимые с жизнью.