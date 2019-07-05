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В донской столице в ресторане прогремел взрыв: пострадали двое

В донской столице в ресторане прогремел взрыв: пострадали двое
В донской столице в ресторане быстрого питания прогремел взрыв. ЧП произошло в кафе KFC на пересечении Буденновского и Шаумяна.

По предварительной информации, во время проведения работ на крыше здания взорвался баллон с фреоном. Пострадали два человека, они оба доставлены в медучреждение.

- На месте происшествия работали 35 спасателей, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Свидетели происшествия отмечают, что в кафе обвалился потолок. При этом никто из посетителей не пострадал.

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