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В Донецке спасатели не справляются с крупным пожаром и просят помощи у добровольцев

В Донецке спасатели не справляются с крупным пожаром и просят помощи у добровольцев
В Донецке Ростовской для тушения ландшафтного пожара привлекают добровольцев. Пламя вспыхнуло 17 сентября на улице Толстого.

Как сообщил глава администрации города Донецка, огонь распространяется в сторону заправочной станции, расположенной вдоль объездной дороги. Ситуация на месте очень напряженная, а сил для тушения пожара не хватает.

Всех желающих призывают присоединиться к борьбе с огнем. С собой необходимо иметь лопаты и воду.

Отметим, что из-за сильного задымления проезд от улицы Братьев Дорошевых до улицы Подтелкова в Донецке временно перекрыт.
Фото: соцсети
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