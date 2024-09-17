В Донецке спасатели не справляются с крупным пожаром и просят помощи у добровольцев
В Донецке Ростовской для тушения ландшафтного пожара привлекают добровольцев. Пламя вспыхнуло 17 сентября на улице Толстого.
Как сообщил глава администрации города Донецка, огонь распространяется в сторону заправочной станции, расположенной вдоль объездной дороги. Ситуация на месте очень напряженная, а сил для тушения пожара не хватает.
Всех желающих призывают присоединиться к борьбе с огнем. С собой необходимо иметь лопаты и воду.
Отметим, что из-за сильного задымления проезд от улицы Братьев Дорошевых до улицы Подтелкова в Донецке временно перекрыт.