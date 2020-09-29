К тушению крупного ландшафтного пожара в Цимлянском лесу подключили авиацию

Для тушения крупного пожара в Цимлянском лесу подключили авиацию МЧС России. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.Напомним, возгорание началось в степи утром 30 сентября. Из-за сильного ветра огонь перебросился на лес. Спасатели приехали, когда горело несколько гектаров леса. Пыльная буря не позволяла своевременно привлечь к тушению авиацию, без которой пожар такого масштаба потушить практически невозможно, и пламя охватило территорию площадью 308 гектаров.Когда непогода успокоилась, к тушению лесничества смогли подключить авиацию МЧС России. Самолет Ил-76 сбросил воду с высоты полета.Для тушения пожара прибыли 174 спасателя личного состава и 39 единиц техники.- Также привлечены аэромобильные группировки МЧС России Донского спасательного центра и Краснодарского и Ставропольского краев, - рассказали в ведомстве. - Ситуация находится под контролем.В лесу находилось более 230 видов животных, среди которых 33 занесены в Красную книгу России и области. Сколько погибло животных в разбушевавшемся огне, пока не известно.