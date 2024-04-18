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На улице Гусева в Ростове во время тушения пожара был обнаружен труп. Инцидент произошел 17 апреля.Огонь вспыхнул в одной из квартиры двухэтажного дома №10А. Жильцы почувствовал запах гари и сообщил в пожарную службу. На место происшествия прибыли восемь пожарных на двух единицах техники. Пламя охватило площадь 21 квадратный метр жилого помещения. Эвакуация жильцов дома не потребовалась. Спасатели вовремя ликвидировали пламя.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, во время тушения пожара было обнаружено тело, пол и личность которого были установлены.Все обстоятельства ЧП выясняются.