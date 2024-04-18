На улице Гусева в Ростове во время тушения пожара был обнаружен труп
На улице Гусева в Ростове во время тушения пожара был обнаружен труп. Инцидент произошел 17 апреля.
Огонь вспыхнул в одной из квартиры двухэтажного дома №10А. Жильцы почувствовал запах гари и сообщил в пожарную службу. На место происшествия прибыли восемь пожарных на двух единицах техники. Пламя охватило площадь 21 квадратный метр жилого помещения. Эвакуация жильцов дома не потребовалась. Спасатели вовремя ликвидировали пламя.
Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, во время тушения пожара было обнаружено тело, пол и личность которого были установлены.
Все обстоятельства ЧП выясняются.