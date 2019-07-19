В Ростовской области пенсионер погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты



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В Сальском районе Ростовской области в результате пожара погиб пенсионер. Возгорание произошло в частном доме в селе Новый Егорлык.



Сообщение о происшествии на улице Красной поступило на пульт дежурного пожарной охраны 22 июля около двух часов дня. На момент прибытия спасателей огнём была охвачена площадь 35 квадратных метров.

- В результате происшествия погиб 70-летний мужчина, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Причиной смерти стало отравление продуктами горения и частичные ожоги.



Как добавили в спасательном ведомстве, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.



К тушению привлекались пять пожарных и одна единица техники.