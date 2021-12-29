В центре Ростова загорелась студия эротического массажа

Фото: pantera161.ru

В центре Ростова-на-Дону загорелся салон эротического массажа «Пантера». Ночь в студии была настолько огненной, что вспыхнуло двухэтажное здание. Происшествие случилось в Крепостном переулке, 75Д.Пожар в одной из комнат заведения начался 10 января около трех часов ночи. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с нагревательными приборами. Однако, основной версией считают поджог, поделился источник donday.ru. Возможно, таким образом «мастера» массажной студии пытались устранить конкурентку и заполучить клиента.Стоит отметить, что ни ночью, ни на следующий день «пантеры» не смогли порадовать желающих массажем. Два единственных номера студии релакса сейчас закрыты. Скорее всего, хозяева салона занимаются уборкой и ремонтом помещения, около 20 квадратов которого полностью сгорели.