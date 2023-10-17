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В центре Ростова тушат пожар в ресторане «Раки и гады»: видео

В центре Ростова тушат пожар в ресторане «Раки и гады»: видео
В центре Ростова спасатели тушат пожар в ресторане «Раки и гады». На кадрах видно, как возле заведения собрались спасатели и спецтехника.

Пожар случился около 14:00 на улице Шаумяна, 57. Огонь охватил площадь 80 квадратных метров. Для тушения привлекли 43 спасателей на 13 автоцистернах.

На снимках видно, что из окон и дверей валят густые клубы дыма. Возле ресторана скопились люди. В здании горит кровля на площади 100 квадратов. В настоящее время спасатели проливают конструкции.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что ликвидировать отрытое горение удалось около 14:40. Угрозы распространения огня нет.
Фото/видео: Соцсети
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