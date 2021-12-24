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В центре Ростова произошел пожар в доме, который хотели спасти от сноса

В центре Ростова произошел пожар в доме, который хотели спасти от сноса
В центре Ростова произошел пожар в старинном особняке. Здание на улице Московской, 41/27 загорелось около 20 часов 25 декабря.

Очевидцы сразу вызвали на место спасателей. Огнеборцы потушили пламя за полчаса. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших.

Особняк занесен в списки на снос. Городские активисты неоднократно пытались добиться для него статуса объекта культурного наследия (ОКН), но так и не смогли. Пару дней назад, по их словам, нашелся инвестор, который был готов купить и отреставрировать здание. Однако и тут все оказалось не так просто.

- Какой ответ потенциальный покупатель получил от администрации Ленинского района? Если коротко: «Возможно, но непонятно», «Обращайтесь в департамент имущественных и земельных отношений», «Покиньте кабинет», - поделились в социальных сетях участники городского движения «Мой Фасад».

Активисты добавили, что дом не в катастрофическом состоянии. Внутри сохранились многие элементы интерьера. Уцелел и ценный артефакт - кованый козырек. Он является единственным в своем роде из сохранившихся датированных козырьков исторической части донской столицы.

Пожар случился в лучших традициях Ростова - между сносом и возможным спасением. За последний год в Ростове при подобных обстоятельствах горели четыре дома, которые были построены сто и более лет назад.
Фото: «Мой Фасад».
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