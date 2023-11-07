В центре Ростова на Темерницкой бушует пожар

Фото: Ростов ру.

В историческом центре Ростова-на-Дону снова бушует пожар. Возгорание случилось около 14 часов 7 ноября на улице Темерницкой, 83.Улицу в считанные минуты заволокло дымом. На место прибыли пожарные, которые перекрыли проезд к месту возгорания и достали шланги для тушения.Как рассказали корреспонденту Rostov.ru очевидцы, в одном из магазинов проходили ремонтные работы. В какой-то момент в помещении загорелась труба. Сейчас специалисты тушат пожар.О пострадавших и площади возгорания пока информации нет.Добавим, что в прошлом месяце на улице Шаумяна сгорела крыша известного ресторана "Раки и гады".