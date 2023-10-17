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В центре Ростова потушили пожар в ресторане «Раки и гады»

В центре Ростова потушили пожар в ресторане «Раки и гады»
В Ростове-на-Дону потушили пожар в ресторане «Раки и гады». ЧП произошло 17 октября на Шаумяна, 57.

Пожар начался около 14:00. Пламя успело охватить порядка ста квадратных метров кровли. По информации регионального ГУ МЧС, на тушение пожара потребовалось около полутора часов.

По какой причине начался пожар, неизвестно. Владельцам ресторана еще предстоит подсчитать сумму урона. Руководство уже сообщило, что в ближайшие сутки заведение работать не будет.
Фото: Ростов ру.
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