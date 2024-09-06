В Батайске на улице Крупской неизвестный ударил ножом мужчину

Фото: Ростов.Ру

Утром 5 сентября неизвестный ударил ножом мужчину в центре Батайска. Происшествие случилось около 08:00 на улице Крупской.По предварительным данным, во дворе ЖК «Встреча» между прохожими вспыхнул конфликт. В какой-то момент один из них достал из кармана нож и вонзил второму в живот. После этого злоумышленник убежал. Раненого мужчину отвезли в больницу.- Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, личность второго участника конфликта и степень тяжести вреда, нанесенного здоровью пострадавшего, - заявили в ГУ МВД по Ростовской области.