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В Батайске на улице Крупской неизвестный ударил ножом мужчину

В Батайске на улице Крупской неизвестный ударил ножом мужчину
Утром 5 сентября неизвестный ударил ножом мужчину в центре Батайска. Происшествие случилось около 08:00 на улице Крупской.

По предварительным данным, во дворе ЖК «Встреча» между прохожими вспыхнул конфликт. В какой-то момент один из них достал из кармана нож и вонзил второму в живот. После этого злоумышленник убежал. Раненого мужчину отвезли в больницу.

- Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, личность второго участника конфликта и степень тяжести вреда, нанесенного здоровью пострадавшего, - заявили в ГУ МВД по Ростовской области.
Фото: Ростов.Ру
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