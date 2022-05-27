В центре Ростова на большой площади горит аварийное здание: видео
В Ростове на большой площади горит аварийное здание. Пожар в доме № 53 на улице Мечникова произошел вечером 30 мая.
Постройка воспламенилась около 20 часов. Пламя быстро распространялось по зданию, уничтожая все на своем пути. Соседи увидели клубы черного дыма и вызвали спасателей. На место направили огнеборцев на четырех спецмашинах. Рядом дежурят две «неотложки».
Как сообщили очевидцы, дом признан аварийным, поэтому жильцов расселили. Поэтому вряд ли во время ЧП кто-либо пострадал.
Всего пару лет назад подобная участь постигла соседний дом - № 55. Здание с 85-летней историей тоже признали аварийным, расселили жильцов, а через несколько лет «заброшка» сгорела. То, что не уничтожил огонь, разрушили экскаваторы.
Аналогичная ситуация произошла сейчас и с домом № 53. Дом уже признан аварийным и расселен. Теперь в нем случился пожар. Очевидно, вскоре экскаваторы доберутся и до него.