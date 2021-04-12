В центре Ростова машина ДПС попала в аварию

В центре Ростова произошла авария с участием машины ДПС. Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 апреля на улице Закруткина.По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Мазда СХ-5» при повороте налево не заметил патрульный автомобиль, который ехал по главной, и врезался в него. Сила удара была такой, что сотрудники ДПС на служебном авто влетели в рекламный щит.К счастью, в результате аварии обошлось без жертв. Правда, обе машины получили механические повреждения. У иномарки смят бампер, а у патрульной машины едва не оторвало крышку капота.Если водителя «Мазды» признают виновником аварии, ему придется заплатить штраф, а также за свой счет отремонтировать авто правоохранителей. В копеечку хозяину влетит и ремонт своей машины.