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В центре Ростова машина ДПС попала в аварию

В центре Ростова машина ДПС попала в аварию
В центре Ростова произошла авария с участием машины ДПС. Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 апреля на улице Закруткина.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Мазда СХ-5» при повороте налево не заметил патрульный автомобиль, который ехал по главной, и врезался в него. Сила удара была такой, что сотрудники ДПС на служебном авто влетели в рекламный щит.

К счастью, в результате аварии обошлось без жертв. Правда, обе машины получили механические повреждения. У иномарки смят бампер, а у патрульной машины едва не оторвало крышку капота.

Если водителя «Мазды» признают виновником аварии, ему придется заплатить штраф, а также за свой счет отремонтировать авто правоохранителей. В копеечку хозяину влетит и ремонт своей машины.

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