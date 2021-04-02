В центре Ростова иномарка врезалась в здание ЮФУ

В центре Ростова-на-Дону автомобилист не справился с управлением, врезался в здание Южного Федерального университета. ДТП произошло вечером, 3 апреля на пересечении улицы Большой Садовой и переулка Островского.По словам очевидцев, иномарка «Киа Рио» летела на высокой скорости по Садовой в сторону Главного ЖД вокзала. Но внезапно водитель не справился с управлением , свернул на тротуар и попытался затормозить, но столкновения было уже не избежать. К счастью, никто из пешеходов в этот момент не проходил рядом, поэтому никто не пострадал.Незначительные повреждения получил только автомобиль.Все подробности произошедшего уточняются.