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В центре Ростова иномарка врезалась в здание ЮФУ

В центре Ростова иномарка врезалась в здание ЮФУ

В центре Ростова-на-Дону автомобилист не справился с управлением, врезался в здание Южного Федерального университета. ДТП произошло вечером, 3 апреля на пересечении улицы Большой Садовой и переулка Островского.

По словам очевидцев, иномарка «Киа Рио» летела на высокой скорости по Садовой в сторону Главного ЖД вокзала. Но внезапно водитель не справился с управлением , свернул на тротуар и попытался затормозить, но столкновения было уже не избежать. К счастью, никто из пешеходов в этот момент не проходил рядом, поэтому никто не пострадал.

Незначительные повреждения получил только автомобиль.

Все подробности произошедшего уточняются.

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