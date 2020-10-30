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В Батайске водитель «Опеля» сбил подростка

В Батайске водитель «Опеля» сбил подростка
В Батайске 26-летний водитель «Опеля Астры» сбил школьника. ДТП произошло на улице Куйбышева, 164 после полудня 2 ноября. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, парень за рулём иномарки не пропустил 17-летнего пешехода, который переходил дорогу по «зебре», и наехал на него.

- В результате ДТП подросток получил травмы и был доставлен в больницу, - добавили в ведомстве.

Мальчика оставили в медицинском учреждении под наблюдением врачей. По факту аварии проводится проверка.

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