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В Батайске в больнице скончалась двухлетняя девочка, выпавшая из окна 4-го этажа

В Батайске в больнице скончалась двухлетняя девочка, выпавшая из окна 4-го этажа
В больнице Батайска скончалась двухлетняя девочка, выпавшая из окна четвертого этажа в Авиагородке. Ребенок умер в больнице 26 марта, сообщает портал Donday.

Четырёхлетний ребенок остался без внимания родителей и залез на подоконник. Девочка разглядывала улицу и облокотилась на хлипкую москитную сетку. Конструкция не выдержала вес ребенка и выпала вместе с ним.

За жизнь малышки врачи боролись сутки. Однако, полученные травмы оказались слишком тяжелыми. Ситуацию усугубила пневмония, с которой кроха поступила в больницу.

Как известно, девочка была из многодетной семьи.
Фото: Ростов ру.
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