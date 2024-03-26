В Батайске в больнице скончалась двухлетняя девочка, выпавшая из окна 4-го этажа
В больнице Батайска скончалась двухлетняя девочка, выпавшая из окна четвертого этажа в Авиагородке. Ребенок умер в больнице 26 марта, сообщает портал Donday.
Четырёхлетний ребенок остался без внимания родителей и залез на подоконник. Девочка разглядывала улицу и облокотилась на хлипкую москитную сетку. Конструкция не выдержала вес ребенка и выпала вместе с ним.
За жизнь малышки врачи боролись сутки. Однако, полученные травмы оказались слишком тяжелыми. Ситуацию усугубила пневмония, с которой кроха поступила в больницу.
Как известно, девочка была из многодетной семьи.