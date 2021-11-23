В Батайске при пожаре в строительном вагончике пострадал 39-летний мужчина
В городе Батайске при пожаре в строительном вагончике пострадал 39-летний мужчина. ЧП случилось ранним утром 24 ноября на улице Ушинского, 43.
По информации ГУ МЧС по Ростовской области, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Внутри помещения находился мужчина. Во время пожара он получил ожоги и был госпитализирован.
Для тушения пламени на площади 30 квадратов привлекали пять спасателей и две единицы техники.