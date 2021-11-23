Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Батайске при пожаре в строительном вагончике пострадал 39-летний мужчина

В Батайске при пожаре в строительном вагончике пострадал 39-летний мужчина
В городе Батайске при пожаре в строительном вагончике пострадал 39-летний мужчина. ЧП случилось ранним утром 24 ноября на улице Ушинского, 43.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Внутри помещения находился мужчина. Во время пожара он получил ожоги и был госпитализирован.

Для тушения пламени на площади 30 квадратов привлекали пять спасателей и две единицы техники.
Фото: stek-group.com
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.