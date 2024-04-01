В Батайске парень, который пропал накануне Нового года, найден мертвым

Фото: Батайское время.

В городе Батайске парень, которого разыскивали в Ростове и Батайске, найден мертвым. Тело 20-летнего Дмитрия Хона обнаружили в реке Дон 29 марта. Информацию об этом изданию "Батайское время" сообщили знакомые семьи.Напомним, Дмитрий Хон проживал в Батайске, а затем перебрался в Ростов, в микрорайон Красный Аксай. 31 декабря 2023 года он ушел из дома и перестал выходить на связь с близкими. Родственники забили тревогу и начали искать парня.Семья предполагала, что молодой человек мог направиться назад в Батайск. К поискам вскоре подключили полицию и волонтеров.Спустя несколько месяцев стало известно, что парня в тот день видели на Ворошиловском мосту. Затем специалисты нашли в водоеме его тело.