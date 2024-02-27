В Батайске неизвестные избили и ограбили пенсионера

Фото: DonDay.ru.

В Батайске мужчину избили и ограбили в собственном доме. ЧП случилось в одном из домов на улице Огородной в ночь на 24 февраля.Как сообщило «Батайское Время», неизвестные ворвались в жилье пенсионера, избили его и забрали все деньги. Когда злоумышленники бросились наутек, мужчина добрался до телефона и вызвал полицию. Кроме правоохранителей, приехала бригада «скорой». Медики оказали помощь пострадавшему, затем он написал заявление о разбойном нападении.Полиция ищет подозреваемых. В ГУ МВД по Ростовской области инцидент пока не прокомментировали.