В Батайске не нашли виновных в гибели рабочего на производстве



Следственный отдел по городу Батайску завершил проверку по факту гибели рабочего на заводе.



39-летний слесарь Александр Паршин погиб на производстве предприятия «Стройдеталь» 14 ноября. В тот день коллеги нашли его зажатым в механизме транспортерной ленты. На теле мужчины были многочисленные травмы: сломан позвоночник, раздроблена голова, пишет battime.ru.

- По результатам проверки в возбуждении уголовного дела отказано, - рассказала заместитель руководителя следственного отдела СУ СК Батайска Наталия Твердохлебова. – Происшествие было признано несчастным случаем.



На тщательном расследовании случая гибели мужчины на работе настаивала его сестра Олеся Зезекало. Однако следователи не нашли оснований для возбуждения уголовного дела и привлечения к уголовной ответственности лиц, отвечающих за технику безопасности.