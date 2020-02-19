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В Батайске не нашли виновных в гибели рабочего на производстве

В Батайске не нашли виновных в гибели рабочего на производстве
Следственный отдел по городу Батайску завершил проверку по факту гибели рабочего на заводе.

39-летний слесарь Александр Паршин погиб на производстве предприятия «Стройдеталь» 14 ноября. В тот день коллеги нашли его зажатым в механизме транспортерной ленты. На теле мужчины были многочисленные травмы: сломан позвоночник, раздроблена голова, пишет battime.ru.
- По результатам проверки в возбуждении уголовного дела отказано, - рассказала заместитель руководителя следственного отдела СУ СК Батайска Наталия Твердохлебова. – Происшествие было признано несчастным случаем.

На тщательном расследовании случая гибели мужчины на работе настаивала его сестра Олеся Зезекало. Однако следователи не нашли оснований для возбуждения уголовного дела и привлечения к уголовной ответственности лиц, отвечающих за технику безопасности.

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