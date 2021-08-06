В Азове водитель иномарки пострадал в массовом ДТП с грузовиком
В Азове 33-летний мужчина пострадал в аварии. Происшествие случилось утром 9 августа на улице Пушкина, 114.
По предварительной информации, 51-летний водитель «ВАЗ-2110» на перекрестке не уступил дорогу автомобилю «Ниссан Ноут». От удара иномарку отбросило на встречный большегруз «ГАЗ-53» под управлением 64-летнего мужчины.
- В результате ДТП 33-летний водитель иномарки получил травмы, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.