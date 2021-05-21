В Азове произошел пожар в супермаркете «Магнит». ЧП случилось 23 мая около 17:00 на улице Социалистической 61.В момент возгорания в магазине находились люди, им удалось самостоятельно покинуть помещение вместе с сотрудниками, которые вызвали на помощь пожарных. Из окон валил черный дым, который разлетался на несколько метров.Прибывшие спасатели ликвидировали огонь, который успел распространиться на четырех квадратных метрах. по информации ГУ МЧС Ростовской области для тушения пожара привлекались четыре человека личного состава и одна единица техники. Причина возгорания пока остается неизвестной, но чаще всего пожары в магазинах возникают из-за короткого замыкания электропроводки.