В Азове дебошир ударил полицейского за то, что тот его остановил

В городе Азове Ростовской области неизвестный мужчина ударил инспектора ДПС за то, что тот остановил его. Инцидент произошел утром 14 сентября на улице Победы и попал на видео.Дебошир разгуливал по проезжей части в нижнем белье. Правоохранители заметили его и подошли сделать замечать. Но горожанин отреагировал на это агрессивно и ударил по лицу полицейского.В ответ инспекторы задержали дебошира и вызвали наряд ППС, который доставил его в отдел полиции.