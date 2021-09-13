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В Азове дебошир ударил полицейского за то, что тот его остановил

В Азове дебошир ударил полицейского за то, что тот его остановил
В городе Азове Ростовской области неизвестный мужчина ударил инспектора ДПС за то, что тот остановил его. Инцидент произошел утром 14 сентября на улице Победы и попал на видео.

Дебошир разгуливал по проезжей части в нижнем белье. Правоохранители заметили его и подошли сделать замечать. Но горожанин отреагировал на это агрессивно и ударил по лицу полицейского.

В ответ инспекторы задержали дебошира и вызвали наряд ППС, который доставил его в отдел полиции.

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