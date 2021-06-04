В Азове 15-летнего школьника ударило током на крыше зерновоза
На Дону школьник едва не погиб от удара током на крыше зерновоза. ЧП случилось вечером 6 июня на железнодорожной станции Азова.
Юный житель Ростова-на-Дону забрался на крышу грузового поезда. Между 15-летним подростком и проводом образовалась электрическая дуга. Школьника ударило током - через его тело прошел разряд в 27 тысяч вольт. Прохожие увидели яркую вспышку, а затем - падение подростка на землю. Очевидцы тут же вызвали бригаду медиков.
Несовершеннолетнего доставили в тяжелом состоянии с ожогами четвертой степени в больницу. У него диагностировали 64% поражения тела, сообщил DonDay.ru.
По информации УТ МВД по СКФО, на место ЧП также выезжала полиция. Сейчас предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.