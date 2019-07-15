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Два человека стали жертвами ДТП на Южном подъезде к Ростову

Два человека стали жертвами ДТП на Южном подъезде к Ростову
Недалеко от Ростова-на-Дону произошло ДТП с двумя пострадавшими. Авария произошла на Южном подъезде к городу днём 17 июля.

Предварительно, 25-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением, делая разворот. Он врезался в попутный автомобиль «ГАЗ». От удара грузовик отлетел в сторону и наехал на разделительный отбойник.

В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадали водитель и 21-летний пассажир «Лады». Оба были доставлены больницу. По факту происшествия проводится проверка.

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