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В Аксайском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели людей во время пожара

В Аксайском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели людей во время пожара
В Аксайском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти людей при пожаре. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

В поселке Верхнетемерницкий 7 января на улице Обсерваторной, в доме № 104/1, произошел страшный пожар. Он унес жизни двух человек. Около 3 часов утра жители многоквартирного дома почувствовали запах гари и сразу же вызвали пожарных. К моменту их прибытия пламя охватило площадь 250 квадратных метров.

На место происшествия выехали 59 огнеборцев на 19 автоцистернах. К 7 часам утра они полностью справились с пожаром.

Во время тушения пожарные обнаружили тела двух погибших: 22-летнего юноши и 64-летней женщины. Следователи продолжают работать на месте происшествия, выясняя все обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, по данному факту проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой будут находиться под контролем прокуратуры.
Фото: ГУ МЧС по РО
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