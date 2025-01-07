В Аксайском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели людей во время пожара

Фото: ГУ МЧС по РО

В Аксайском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти людей при пожаре. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.В поселке Верхнетемерницкий 7 января на улице Обсерваторной, в доме № 104/1, произошел страшный пожар. Он унес жизни двух человек. Около 3 часов утра жители многоквартирного дома почувствовали запах гари и сразу же вызвали пожарных. К моменту их прибытия пламя охватило площадь 250 квадратных метров.На место происшествия выехали 59 огнеборцев на 19 автоцистернах. К 7 часам утра они полностью справились с пожаром.Во время тушения пожарные обнаружили тела двух погибших: 22-летнего юноши и 64-летней женщины. Следователи продолжают работать на месте происшествия, выясняя все обстоятельства произошедшего.Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, по данному факту проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой будут находиться под контролем прокуратуры.