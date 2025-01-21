На Крещение умер 66-летний монах из Ростовской области
На Крещение умер 66-летний монах из Ростовской области. Широкому кругу людей он был известен как казачий полковник Евгений Калита. Бывшего атамана не стало 19 января. Об этом сообщают участники казачьих сообществ.
В 2002 году Евгений Калита возглавил региональную общественную организацию «Казачье народное объединенное движение». При ней действовало собственное одноимённое казачье охранное агентство.
По инициативе атамана в 2020 году был создан Совет атаманов казачьего объединенного движения Дона, Кубани и Терека.
Последние 10 лет Евгений боролся с тяжелым заболеванием. В прошлом году он принял монашество.