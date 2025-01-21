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На Крещение умер 66-летний монах из Ростовской области. Широкому кругу людей он был известен как казачий полковник Евгений Калита. Бывшего атамана не стало 19 января. Об этом сообщают участники казачьих сообществ.В 2002 году Евгений Калита возглавил региональную общественную организацию «Казачье народное объединенное движение». При ней действовало собственное одноимённое казачье охранное агентство.По инициативе атамана в 2020 году был создан Совет атаманов казачьего объединенного движения Дона, Кубани и Терека.Последние 10 лет Евгений боролся с тяжелым заболеванием. В прошлом году он принял монашество.