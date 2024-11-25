Билеты на новогодние праздники из Ростова в Санкт-Петербург и Москву практически все раскупили

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В праздничный период уехать из Ростова в Москву или Санкт-Петербург будет практически невозможно. Уехать на каникулы в северную столицу особенно сложно: свободные места на 30 и 31 декабря практически раскупили.С февраля 2022 года аэропорт Платов приостановил свою работу. В качестве альтернативы для путешествий из Донского края остался только поезд. Однако билеты на поезд нужно бронировать заранее. Особенно проблематично добраться до Москвы и Петербурга в новогодние праздники. Покупать билеты следует за несколько месяцев, а иногда даже за полгода до поездки.В этом году последний рабочий день выпадает на субботу — 28 декабря. Это обстоятельство привело к тому, что многие желающие поехать отдохнуть на новогодние праздники из Ростова уже раскупили практически все билеты на 29 декабря.Ростовчане смогут отправиться в северную столицу только после 30 декабря. На 28 и 29 декабря билеты на поезда до Санкт-Петербурга уже раскупили.В понедельник, 30 декабря, единственный поезд, который будет отправляться из Ростова, — это рейс Ростов-Главный — Санкт-Петербург-Главный, он отправляется в 23:56. Стоимость билета на плацкарт составит 4 628 рублей, а в вагон-купе — 5 601 рубль.На Новый год приобрести билеты на плацкарт можно будет за сумму от 4,6 до 6,7 тысячи рублей, в купейный вагон — от 6,2 до 9,4 тысячи рублей.Цены на билеты в СВ начинаются от 25 тысяч рублей, а в люксовый вагон — от 70 тысяч рублей. Эти вагоны доступны только на одном поезде по маршруту Ростов-Главный — Санкт-Петербург-Главный, отправляющемся в 4:05.В праздничные дни из донской столицы будут курсировать всего шесть поездов в Санкт-Петербург.В субботу, 28 декабря, стоимость билетов на поезд из Москвы в Ростов-на-Дону составляет около 4,8 тысячи рублей в плацкартном вагоне. Остались билеты только на один рейс Ростов-Главный — Москва Казанская с отправлением в 4:17.В продаже есть билеты в купе на рейсы Ростов-Главный — Москва Казанская с отправлением в 1:52, 3:13, 4:17 и 5:22, а также Ростов-Главный — Москва Киевская (отправление — в 2:34). Билеты в купе стоят 8,4 тысячи рублей, а в люксовом вагоне цена достигает 177 тысяч рублей.На 29 декабря совсем нет билетов в плацкарте и купе. Доступны билеты только в люксовых вагонах стоимостью 177 тысяч рублей.30 декабря можно будет купить билеты в купе на рейсы Ростов-Главный — Москва Казанская с отправлением в 5:22, а также на рейсы Первомайская — Москва Павелецкая (18:37, 22:57) и Ростов-Главный — Москва Вк Восточный (23:56).Стоимость билетов в купе варьируется от 2,7 до 12 тысяч рублей, а средняя цена плацкарта составляет 3,4 тысячи рублей.СВ билеты доступны на рейс Ростов-Главный — Москва Киевская с отправлением в 2:16 начинаются от 18 тысяч рублей. Люксовые билеты на рейс Ростов-Главный — Москва Казанская стоят 72 тысячи рублей.В Новый год, 31 декабря, ростовчане смогут без проблем уехать в Москву на любом поезде. Средние цены на плацкарт составляют 4,8 тысячи рублей, купе — от 3,7 до 8,5 тысячи рублей, СВ — около 13,5 тысячи рублей, а люкс — 67,2 тысячи рублей.