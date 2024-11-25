В Ростовской области охотник случайно ранил знакомого из ружья\

Фото: СУ СКР по РО

В Ростовской области охотник выстрелил в своего знакомого из ружья. Информация появилась в телеграм каналах 25 ноября, также это подтвердил источника издания Donday.Происшествие случилось еще месяц назад. Однако информация о ней распространилась только сейчас. Группа мужчин охотилась в заказнике Горненский, расположенном в Красносулинском районе. В какой-то момент один из охотников по промахнулся по цели и выстрелил в своего товарища.К счастью, мужчина остался жив, так как пуля не задела жизненно важные органы. В настоящее время он находится в больнице.