В Ростове мужчина спас подростка, которого ударило током на крыше вагона

Фото: соцсети

В Ростове подростка, пострадавшего от удара током, спас местный житель Денис Волков. ЧП случилось в Железнодорожном районе 23 ноября.В тот день, когда 14-летний юноша гулял с друзьями неподалеку от Гремучего родника, его осенила гениальная идея. Он решил взобраться на крышу вагона. Там его ударило током, и он упал с высоты четырех метров на землю. Друзья мальчика сразу же бросились на помощь.К счастью, поблизости оказался 26-летний Денис Волков вместе со своим дядей. Ему показали, где находится пострадавший. Денис сразу же вызвал скорую помощь по номеру 112. Затем он оказал мальчику первую помощь: сделал искусственное дыхание и массаж сердца. Врачи госпитализировали ребенка. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии.Благодаря оперативности и профессионализму Дениса Волкова, 14-летний подросток был спасен. Будучи студентом, он получил медицинское образование и навыки оказания первой помощи. По словам ростовчанина, его с детства учили не оставаться безучастным к чужой беде. Этому же он учит и своего сына.