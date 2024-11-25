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Уголовное дело возбудили после возгорания самолета «Азимута» в Турции

Уголовное дело возбудили после возгорания самолета «Азимута» в Турции
Уголовное дело возбудили после происшествия с самолетом «Азимута» в Турции. ЧП произошло в аэропорту Антальи 24 ноября.

По версии следствия, после грубой посадки загорелся фюзеляж воздушного судна. Это корпус для размещения пассажиров, экипажа и грузов.

Всего на борту находились 91 человек. После остановки самолета их успешно эвакуировали. Обошлось без пострадавших.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, - сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Фото: HavaSosyalMedya.
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