Уголовное дело возбудили после возгорания самолета «Азимута» в Турции

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Уголовное дело возбудили после происшествия с самолетом «Азимута» в Турции. ЧП произошло в аэропорту Антальи 24 ноября.По версии следствия, после грубой посадки загорелся фюзеляж воздушного судна. Это корпус для размещения пассажиров, экипажа и грузов.Всего на борту находились 91 человек. После остановки самолета их успешно эвакуировали. Обошлось без пострадавших.- Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, - сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.