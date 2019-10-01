Ураган в Ростовской области разрушил несколько жилых домов и медпункт: видео



Несколько жилых домов и фельдшерско-акушерский пункт оказались разрушены из-за урагана в Каменском районе Ростовской области. Происшествие случилось в хуторе Нижнеерохин.



После непогоды переулок Молодёжный стал похож на руины. Сильнейший ветер, ливень и град обрушились на хутор вечером 1 октября. Стихия буквально вырвала из земли остановочный пункт и разметала его части по окрестностям. Ураган повредил заборы и кровлю частных домов, уничтожил теплицы и хозяйственные постройки, выбил окна в зданиях и разгромил фельдшерско-акушерский пункт. Также в переулке отключили электричество из-за оборванных проводов.



- 2 октября комиссия обследовала повреждённые объекты, специалисты приступили к устранению повреждений, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



В ведомстве добавили, что сейчас ведётся ремонт медпункта и заборов частных домов. Местные жители рассказали, что пока не всем пообещали возместить ущерб. Они отмечают, что на восстановление теплиц и хозпостроек нужны большие деньги. Пока не известно, согласится ли администрация выдать компенсацию.

