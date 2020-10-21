Умер отец ростовского рэпера Басты

У известного ростовского рэпера Басты умер отец. Василий Вакуленко разместил трогательный пост в память о своём папе на странице в «Инстаграме».Михаил Вакуленко скончался 23 октября на 61-м году жизни. Рэпер рассказал своим подписчикам, что в его отце сочетались самые лучшие качества человека.Баста родился в Ростове в обычной семье. Отец Василия был военным. Он не виделся с сыном, пока тот не пошёл в школу. Через некоторое время Михаил попал в страшную автомобильную аварию, однако выжил и получил инвалидность. Он привил мальчику хорошее отношение к музыке, давая слушать ему записи «Битлз», «Квин» и «Дип Перпл».