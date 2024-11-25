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В Ростовской области дотла сгорели две бани

В Ростовской области дотла сгорели две бани

В Ростовской области 24 ноября из-за ветхой проводки сгорели две бани. От помещений остались обугленные стены.

О пожаре в Белой Калитве сообщили случайные прохожие. Пламя вспыхнуло в помещении бани на участке по улице Трудовой, 23.

На место тушения прибыли восемь спасателей и две автоцистерны.

В хуторе Догороговский. На улице Раздольной, 9, огонь распространился на 16 квадратных метрах. Соседи увидели, что на соседнем участке что-то горит. Как оказалось пламенем была охвачена баня. От постройки остались лишь обугленные стены.

Пожар тушили восемь пожарных на двух машинах МЧС.

- Причиной обоих пожаров стала ветхая проводка, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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