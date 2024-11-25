История успеха участника Ростовского инновационного бизнес-акселератора Александра Гуды
Одним из успешных примеров научно-технологической разработки является проект Александра Гуды — образовательная платформа «Учись-играя». Концепция платформы на стыке образования и развлечений позволяет людям, получающим профессиональное образование, эффективно осваивать дисциплины, где нужны и теоретические знания, и практические навыки. На платформе реализован полноценный курс в интерактивном формате, наполненный разнообразными заданиями, тренажерами и игровыми элементами, что делает обучение Анализу материалов или основам Программирования более увлекательным и доступным.
Зарождение продукта
Команда проекта сформировалась из выпускников университетов в естественно-научных направлениях. Многие из участников имели опыт преподавания и работы со студентами, и со временем у них возникла потребность сделать обучение более увлекательным и эффективным и этим внести свой вклад в сферу образования.
Около семи лет назад они основали компанию и начали разрабатывать виртуальные тренажеры для различных областей, таких как физика и химия. Эти тренажеры оказались особенно полезными для работы со сложным оборудованием, доступ к которому может быть ограничен из-за высокой стоимости и из соображений безопасности.
С тех пор команда создала множество тренажеров и курсов для российских и зарубежных учебных заведений и организаций, а также для промышленных компаний, где требуется обучение сотрудников работе с современным оборудованием, включая самолеты и комбайны.
Кроме того, команда сотрудничала с зарубежными учебными заведениями, например, они внедрили свой курс в учебную программу в университете Гамбурга. Они также работали с гуманитарными учреждениями, разрабатывая курсы для Российской таможенной академии и Академии президента. Этот опыт позволил им лучше понять, как адаптировать свои методики к различным направлениям обучения.
Со временем предприниматели все сильнее осознавали желание создать агрегатор, который объединит различные обучающие задачи и тренажеры, позволяя пользователям легко находить и использовать ресурсы для обучения в разных областях. Такой продукт призван сделать обучение более доступным и интересным для студентов, а также помочь им лучше подготовиться к будущей профессиональной деятельности.
Первые пробы
До прихода в акселератор предприниматели экспериментировали с несколькими продуктами, и два из них были частично реализованы, но не были выпущены на широкий рынок.
Один из продуктов был построен вокруг интерактивных уроков в формате игры, которые можно проводить в школьном классе через локальную сеть. Проводя исследование для проекта, команда столкнулась с проблемой финансирования, и предприниматели заморозили проект.
Вторая идея заключалась в создании платформы с курсами для студентов. Команда разработала курсы по Материаловедению, Спектроскопии и нескольким другим направлениям совместно с ЮФУ, МФТИ и Курчатовским институтом. Однако проект развивался медленно и требовал много административных ресурсов, а его монетизация могла вызвать юридические сложности.
Одновременно команда искала способы масштабировать продажи, что было настоящим вызовом для компании, большинство основателей и ключевых сотрудников в которой происходят из академической среды. Попытка создать внутри компании команду продаж не увенчалась успехом.
Было принято решение сосредоточиться на задачах, связанных с наукой и инновациями. Команда занялась кастомной разработкой решений в проектах, за которые не брались другие подрядчики из-за их сложности и времязатратности. Участие в таких проектах приносило команде удовлетворение как профессионалам, однако не вело к созданию масштабируемых продуктов.
Тем не менее, многие из этих кастомных задач перекликались с промышленными вызовами, которые команда решает сегодня, разрабатывая масштабируемые продукты.
Акселерация
Когда предприниматели решили участвовать в акселераторе, разработанная ими ранее платформа для школьников стала основой проекта «Учись-играя». Они провели несколько пилотных занятий в рамках школьной и внеучебной программы и получили положительный отклик от детей и педагогов.
В процессе акселерации предприниматели поняли, что для выхода на хорошую прибыль необходимо реализовать проект на достаточно крупном масштабе. Они решили, что если не получат подтверждение масштабируемости, например, в виде пилотного проекта для 50 школ, то остановят разработку.
Команда реализовала несколько пилотных проектов, они общались с преподавателями и директорами школ, но в итоге осознали, что дальнейшие инвестиции в проект могут быть неоправданными без четкой стратегии выхода на большой рынок.
Они понимали, что продукт можно масштабировать, но им также стало ясно, что путь к прибыли будет сложным и затратным. Команда решила, что не может продолжать работу в изначальном направлении, и после завершения акселерационной программы они свернули деятельность, связанную со школами.
Ожидания и реальная польза
Помимо проверки гипотезы масштабируемости продуктов у предпринимателей был ряд ожиданий и запросов в акселерационной программе. Они отмечают, что по их наблюдениям многие участники приходят в акселераторы с похожим запросом: нужна помощь в реализации идей и решений.
Команда вела множество проектов внутри своей компании и каждый раз сталкивалась с одной и той же проблемой: у них была идея, но для ее реализации требовались ресурсы. Речь не всегда шла о финансовых вложениях. Часто это были человеческие ресурсы, возможности для нетворкинга, знакомства с нужными людьми, доступ к платформам и другим инструментам.
Акселерационные программы, особенно если в них задействованы представители индустрии, могут значительно упростить процесс реализации проекта. У акселераторов есть свои платформы, они могут предложить участникам возможность протестировать идеи на реальных задачах, а также позволяют предпринимателям получить обратную связь от релевантных экспертов.
«Безусловно, запрос на помощь в реализации всегда остается, — отмечает Александр, — но было бы неправильно полностью возлагать на акселератор ответственность за эту реализацию. Вместо этого важно использовать предоставленные возможности для создания сети контактов и привлечения необходимых ресурсов, чтобы самостоятельно двигаться к успеху».
Скорость роста
Участие в акселераторе помогло команде научиться быстрее проверять гипотезы, принимать управленческие решения и реализовывать идеи. Хотя после акселерации в компании не произошло глобальных изменений, скорость процессов и роста ощутимо увеличилась, причем не только на уровне руководства, но и на корпоративном уровне.
Слово «завтра» практически исчезло из их обихода: теперь они предпочитают действовать безотлагательно и сразу получать результаты. Хотя невозможно провести точные замеры скорости принятия решений, для предпринимателей очевидно, что многие задачи, которые раньше занимали много времени, теперь решаются гораздо быстрее. Это действительно вдохновляет и мотивирует всю команду двигаться вперед.
Новые перспективы и проекты
Сегодня полученные знания помогают команде развивать новые проекты более осознанно. В данный момент они работают над интерактивной игрушкой — роборукой, с помощью которой подростки смогут обучаться Алгоритмическому программированию, в том числе основам Машинного обучения. Обучение спроектировано вокруг увлекательной истории про персонажа, который отправляется в космос со своим помощником-роботом и учится им управлять. Команда уже завершила большую часть работы как над аппаратной частью, так и над программным обеспечением.
На продукт уже есть несколько предзаказов, и предприниматели рассчитывают продать как минимум 10 экземпляров сразу после объявления о готовности. Команде уже не терпится увидеть, как их проект будет восприниматься на рынке.
Сегодня команда тестирует гипотезы, связанные с продажами продукта в направлениях B2C или B2B. Они рассматривают возможность сотрудничества с кванториумами и детскими кружками, которым планируют предложить продукт «в коробке».
В то же время, предприниматели хотят создать хорошо упакованный продукт для конечного потребителя, который можно достать из коробки и сразу начать пользоваться. Несмотря на то, что продвижение и продажи конечным пользователям более затратны, предприниматели не собираются отказываться от этого направления, так как это позволит им поддерживать прямую связь с пользователями и понимать их потребности.
Совет себе из будущего
«Командам, которые собираются участвовать в акселераторе, да и самому себе в прошлом, я бы посоветовал стараться как можно скорее понять, какие идеи не работают, — делится Александр. — Если проект не приносит ожидаемых результатов, не бойтесь от него отказаться. Бывает так, что первоначальная идея кажется многообещающей, но в процессе работы вы понимаете, что она не имеет спроса или не интересна целевой аудитории. В этом случае важно не тратить время на попытки ее "реанимировать". Лучше быть открытым к новым возможностям и быстро адаптироваться».
Чем быстрее предпринимателю удается «похоронить» неудачную идею, тем больше у него шансов попробовать что-то новое. Александр отмечает, что многие стартаперы слишком дорожат своей идеей и годами держатся за нее, не проверяя, востребована ли она на рынке. Вместо того, чтобы работать над одной концепцией все это время, эффективнее попробовать несколько минимальных версий, показать их «рынку» и, в случае неудачи, двигаться дальше. Это поможет быстрее найти то, что действительно будет интересно людям. Важно понимать, что время — это наша самая ценная валюта, и его следует использовать мудро.
Александр поясняет: «Если нам удастся реализовать наши планы, это будет замечательно. Если нет — мы не будем отчаиваться, ведь это часть процесса. Главное, что у нас есть интерес и желание двигаться вперед, и мы готовы к экспериментам».
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