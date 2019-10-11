Трое взрослых и ребёнок погибли в аварии в Ростовской области
Фото для иллюстрации: Smi58.ru
В Ростовской области в аварии погибли трое взрослых и один несовершеннолетний. ДТП произошло в начале шестого вечера 13 октября.
По данным ГУ МВД Ростовской области, авария случилась на 27 километре трассы Егорлыкский район – Сальск. Согласно предварительной информации, 28-летний водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с ВАЗ-2106.
- В результате ДТП по предварительной информации погибли: водитель и пассажир автомобиля «Лада Приора», водитель и несовершеннолетний пассажир ВАЗ-2106, - сообщили в донском главке. - Пострадали три пассажира «шестёрки», двое из которых
несовершеннолетние.
В настоящее время обстоятельства происшествия уточняются. Пострадавшие госпитализированы.