Трое взрослых и ребёнок погибли в аварии в Ростовской области



Фото для иллюстрации: Smi58.ru

В Ростовской области в аварии погибли трое взрослых и один несовершеннолетний. ДТП произошло в начале шестого вечера 13 октября.



По данным ГУ МВД Ростовской области, авария случилась на 27 километре трассы Егорлыкский район – Сальск. Согласно предварительной информации, 28-летний водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с ВАЗ-2106.

- В результате ДТП по предварительной информации погибли: водитель и пассажир автомобиля «Лада Приора», водитель и несовершеннолетний пассажир ВАЗ-2106, - сообщили в донском главке. - Пострадали три пассажира «шестёрки», двое из которых

несовершеннолетние.



В настоящее время обстоятельства происшествия уточняются. Пострадавшие госпитализированы.