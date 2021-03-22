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Три человека пострадали в ДТП с участием «четырнадцатой» в Ростовской области

Три человека пострадали в ДТП с участием «четырнадцатой» в Ростовской области
В Ростовской области две легковушки стали участниками ДТП. Авария произошла утром 24 марта на автодороге А-266 недалеко от кольца в сторону Морозовска.

Как сообщили в ГКУ РО «Ростовская областная поисково-спасательная служба», при развороте водитель «ВАЗ-2114» врезался в автомобиль марки «Киа Спектра». Пострадали оба водителя и один из пассажиров. Несмотря на повреждения, госпитализация пострадавшим не понадобилась.

Прибывшие спасатели отключили АКБ в поврежденном автомобиле.

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