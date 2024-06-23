Три человека погибли и около 100 пострадали в результате атаки на Севастополь

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Город Севастополь попал под ракетную атаку днем 23 июня. В результате этого двое детей и один взрослый погибли. Еще около 100 человек получили ранения. Об этом сообщили городские власти.По информации Минобороны РФ, силами системы противовоздушной обороны были сбиты четыре ракеты ATACMS. Еще один снаряд в результате воздействия ПВО отклонился от траектории полета и взорвался.Предварительно, осколки кассетных суббоеприпасов (бомбы малого калибра) обрушились на часть города, в том числе на пляж в микрорайоне Учкуевка.В городе организовали волонтерскую помощь. Неравнодушные люди развозят людей по домам, в больницы, а также снабжают вещами и водой.