Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Трассу М-4 «Дон» частично перекрыли из-за ДТП

Трассу М-4 «Дон» частично перекрыли из-за ДТП
На трассе М-4 «Дон» из-за опрокинувшейся фуры частично перекрыли движение транспорта. Происшествие случилось 26 августа в районе села Греково-Степаново.

Предварительно, мужчина на «Вольво» потерял управление грузовиком. Многотонная машина опрокинулась на бок и перегородила дорогу. В Черстковском районе образовался затор, протяженностью в 13 километров.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии движение временно приостановлено с севера на юг. На место направили эвакуатор.

К счастью, в результате ДТП пострадавших нет. Когда возобновят движение, пока неизвестно.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.