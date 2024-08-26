Трассу М-4 «Дон» частично перекрыли из-за ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе М-4 «Дон» из-за опрокинувшейся фуры частично перекрыли движение транспорта. Происшествие случилось 26 августа в районе села Греково-Степаново.Предварительно, мужчина на «Вольво» потерял управление грузовиком. Многотонная машина опрокинулась на бок и перегородила дорогу. В Черстковском районе образовался затор, протяженностью в 13 километров.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии движение временно приостановлено с севера на юг. На место направили эвакуатор.К счастью, в результате ДТП пострадавших нет. Когда возобновят движение, пока неизвестно.