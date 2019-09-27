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В Ростове разыскивают 76-летнюю женщину с потерей памяти

В Ростове разыскивают 76-летнюю женщину с потерей памяти
Пропавшую без вести пенсионерку ищут в Ростове. Лидия Ефимова страдает потерей памяти. Её нет дома с 30 сентября. Во второй половине дня она вышла из дома в Советском районе города и бесследно исчезла. Добровольцев просят откликнуться и принять участие в поисках. Ориентировку на поиск женщины разместил поисковый отряд «Лиза Алерт Юг».

Лидии Ефимовне 76 лет. У неё худощавое телосложение, рост — примерно 165 сантиметров. У пенсионерки зелёные глаза, волосы окрашены в каштановый цвет.

Выходя из дома, она была одета в синие джинсы, куртку и белы кроссовки. При себе имеет ключи.

Если вы встречали женщину, запечатлённую на фото, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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