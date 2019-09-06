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Стало известно количество пострадавших в ДТП с участием автобуса в Ростове

Стало известно количество пострадавших в ДТП с участием автобуса в Ростове
Стало известно, сколько человек пострадали в результате аварии с участием автобуса в Ростове. ДТП случилось утром 10 сентября на улице 3-й Круговой.

Как сообщалось ранее, на пересечении с улицей Лазаревской в автобус № 41 врезался автомобиль «Пежо». По информации отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, в результате аварии пострадали пять пассажиров общественного транспорта. Медики доставили их в больницу. Личности потерпевших устанавливают.

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