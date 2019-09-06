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В Ростове пять человек госпитализированы после ДТП с автобусом № 41

В Ростове пять человек госпитализированы после ДТП с автобусом № 41
Пяти пассажирам автобуса № 41, попавшего в ДТП, понадобилась помощь медиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
- В результате ДТП пять пассажиров автобуса госпитализированы, - рассказали в полиции.

Напомним, авария с участием общественного транспорта произошла утром 10 сентября на улице 3-й Круговой. Водитель «Пежо» на перекрёстке врезался в автобус № 41, следовавший по маршруту ЖК «Европейский» - Ц. рынок.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

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