Стали известны подробности ДТП с 7-летним ребенком в Новочеркасске

DonDay – Новочеркасск стали известны подробности ДТП с 7-летним мальчиком. Происшествие случилось неподалеку от Детской больницы 28 мая.Ребенок перебегал дорогу в переулке Воспитательном не по пешеходному переходу. В этот момент ему навстречу ехал 41-летний мужчина за рулем «Рено Сандеро». Он не успел остановиться и сбил маленького пешехода.Пострадавшего доставили в больницу с переломом ключицы. Известно, что мама не смогла удержать сына, поэтому он выскочил на дорогу. Сначала его родители не сообщали о случившемся, но 1 июня обратились в ГИБДД.