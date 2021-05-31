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Стали известны подробности ДТП с 7-летним ребенком в Новочеркасске

Стали известны подробности ДТП с 7-летним ребенком в Новочеркасске
DonDay – Новочеркасск стали известны подробности ДТП с 7-летним мальчиком. Происшествие случилось неподалеку от Детской больницы 28 мая.

Ребенок перебегал дорогу в переулке Воспитательном не по пешеходному переходу. В этот момент ему навстречу ехал 41-летний мужчина за рулем «Рено Сандеро». Он не успел остановиться и сбил маленького пешехода.

Пострадавшего доставили в больницу с переломом ключицы. Известно, что мама не смогла удержать сына, поэтому он выскочил на дорогу. Сначала его родители не сообщали о случившемся, но 1 июня обратились в ГИБДД.

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