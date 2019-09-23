Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Серьёзное ДТП с участием трех машин произошло в Ростове

Серьёзное ДТП с участием трех машин произошло в Ростове
В Ростове столкнулись три автомобиля. ДТП произошло в Первомайском районе вечером 25 сентября.

Как рассказали очевидцы, на улице 50-летия Ростсельмаша виновником происшествия стал водитель «Лады Приоры». Легковушка выскочила на встречную полосу, где столкнулась с «Хендай Солярис» и «Ладой Вестой».

Все три машины получили значительные повреждения. Однако, по словам свидетелей аварии, серьёзных травм никто из участников аварии не получил.

На месте работали сотрудники ГИБДД. В настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.