Серьёзное ДТП с участием трех машин произошло в Ростове



В Ростове столкнулись три автомобиля. ДТП произошло в Первомайском районе вечером 25 сентября.



Как рассказали очевидцы, на улице 50-летия Ростсельмаша виновником происшествия стал водитель «Лады Приоры». Легковушка выскочила на встречную полосу, где столкнулась с «Хендай Солярис» и «Ладой Вестой».



Все три машины получили значительные повреждения. Однако, по словам свидетелей аварии, серьёзных травм никто из участников аварии не получил.



На месте работали сотрудники ГИБДД. В настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия.



