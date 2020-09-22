Руководство кадетского училища в Азове оштрафовали после пожара
Руководство Азовского казачьего кадетского аграрно-технологического колледжа оштрафовали после пожара. Об этом рассказали в прокуратуре Ростовской области.
Как ранее сообщалось, здание училища загорелось около семи часов вечера 10 сентября. Возгорание произошло в подсобке училища. Из здания вывели 59 человек, из которых 54 - дети. Их сразу осмотрели медики. Помощь врачей понадобилась четверым. Ребята 2003 и 2004 годов рождения надышались угарным газом.
После ЧП прокуратура начала проверку. Выяснилось, что в здании техникума стены и лестница были покрыты масляной краской, которые легко воспламеняются, пол был покрыт линолеумом, не имеющим соответствующего сертификата. Кроме того, половины необходимого количества огнетушителей в технику не было. Также в здании училища не было противопожарной двери в архиве и библиотеке, а эвакуационные пути были заброшены всяким хламом. К тому же, электроприборы, из-за которых случился пожар, с 2014 года не проверялись.
В связи с этим за нарушение требований пожарной безопасности, совершенных в условиях особого противопожарного режима, было возбуждено дело об административном правонарушении.
- Межрайонной прокуратурой директору техникума внесено представление, - сообщили в надзорном ведомстве донского региона. - Юридическое лицо получил 200 тысяч штрафа, а директору техникума назначили 15 тысяч.
Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.