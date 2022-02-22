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В Ростовской области разыскивают сбежавшего со службы вооруженного контрактника

В Ростовской области разыскивают сбежавшего со службы вооруженного контрактника
В Ростовской области с места службы сбежал 28-летний военнослужащий. Информация о происшествии появилась в соцсетях 24 февраля, а собственный источник подтвердил ее достоверность.

Сбежавший служит по контракту первый год и имеет звание рядового. Он является водителем 68-го взвода танкового батальона 150-й мотострелковой дивизии. По данным источника, солдат может быть вооружен и направляться в любой муниципалитет области.

В связи с этим в Ростовской области бросили все силы на розыск военнослужащего. В регионе объявлен план «Сирена». Это специальная команда для сотрудников правоохранительных органов, которая применяется для предотвращения массовых беспорядков, поиска и поимки особо опасных преступников.

Если вам что-либо известно о местонахождении солдата, просьба позвонить в ближайшее отделение полиции по номеру 102.
Фото: revizornews.ru
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