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Ростовский аэропорт Платов эвакуировали

Ростовский аэропорт Платов эвакуировали
В ростовском аэропорту Платов прошла эвакуация. Информацию подтвердили в пресс-службе воздушной гавани.

Сотни пассажиров в этот момент уже прошли регистрацию на рейсы SU-1163 в Москву и U-6-1567 в Сочи. Примерно столько же ожидали регистрацию на рейсы в столицу, Казань, Минеральные Воды, Астрахань и турецкий Бодрум. Всем им пришлось покинуть помещение. По какой причине, пока не известно. В пресс-службе Платова добавили, что подробности сообщат позже.

Напомним, за последние два месяца ростовский аэропорт эвакуировали несколько раз из-за сообщений о минировании. Но ни разу экстренные службы не находили ничего подозрительного.

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