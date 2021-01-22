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Ростовчанин на элитном авто попал в ДТП в Краснодарском крае

Ростовчанин на элитном авто попал в ДТП в Краснодарском крае
Ростовчанин на элитном авто «Форд Мустанг» попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие в городе Кропоткин Краснодарского края. Авария произошла днем 24 января в районе дома № 91 по улице Мира.

Со слов очевидцев, водитель за рулем иномарки наехал на бордюр, прочесал несколько деревьев и опрокинулся на бок. В машине, кроме него, в этот момент находился еще один парень. К счастью, они остались живы, отделавшись небольшими травмами.



А вот премиальное авто, очевидно, ремонту уже не подлежит. Цена такого достигает трех миллионов рублей.

Повезло, что вблизи в этот момент не оказалось прохожих. Горожане столпились на улице уже после ДТП.

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