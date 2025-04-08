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Ростовчане сообщили о звуках сирены в микрорайоне Сельмаш

Ростовчане сообщили о звуках сирены в микрорайоне Сельмаш
В Ростове-на-Дону жители микрорайона Сельмаш сообщили о звуках сирены. Их услышали 8 апреля около 09:00.

Как утверждают горожане, работу системы оповещения было слышно в районе парка имени Николая Островского.

Официальных комментариев о каких-либо ЧП не было.
Фото: Ростов.Ру
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